Мельникова и Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
22:11 14.03.2026
Мельникова и Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии
Мельникова и Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Мельникова и Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии
Россияне Ангелина Мельникова и Арсений Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике, который прошел в Биелле. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T22:11:00+03:00
2026-03-14T22:11:00+03:00
спорт, ангелина мельникова, серия а (чемпионат италии по футболу)
Спорт, Ангелина Мельникова, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Мельникова и Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии

Гимнасты Мельникова и Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии

Ангелина Мельникова. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россияне Ангелина Мельникова и Арсений Духно выиграли второй этап клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике, который прошел в Биелле.
В женском зачете Мельникова вместе с командой Libertas Vercelli набрала 161,100 балла. У мужчин команда Духно Pro Carate победила с результатом 241,600 балла. Россияне выступили на турнире в качестве легионеров.
Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в командном многоборье, трехкратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы. 17-летний Духно - чемпион мира среди юниоров в личном многоборье и опорном прыжке.
Третий этап пройдет в Терни 17 и 18 апреля. Финал состоится в Бергамо 15-16 мая.
