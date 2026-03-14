17:22 14.03.2026
Главу парламентской комиссии Ирана внесли в базу "Миротворца"
Главу парламентской комиссии Ирана внесли в базу "Миротворца"
Председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Азизи внесен в базу данных скандального украинского сайта... РИА Новости, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Азизи внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Ранее Азизи заявил, что Украина, якобы оказывая Израилю поддержку в области БПЛА, втянулась в войну на Ближнем Востоке и стала законной целью для Ирана.
"Миротворец" обвиняет Азизи в якобы терроризме, военных преступлениях, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
