Главу парламентской комиссии Ирана внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрахим Азизи внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Ранее Азизи заявил, что Украина, якобы оказывая Израилю поддержку в области БПЛА, втянулась в войну на Ближнем Востоке и стала законной целью для Ирана.
"Миротворец" обвиняет Азизи в якобы терроризме, военных преступлениях, а также покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.