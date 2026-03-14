Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 14.03.2026 (обновлено: 04:34 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/iran-2080612961.html
Иранские ракеты поразили пять американских самолетов-заправщиков, пишут СМИ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078817550_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_a005d36caef48fe64f893e8c17d69b86.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260312/vashington-2080046303.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078817550_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_72649465e6868e2511bbfbddb972636d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Иранские ракеты поразили пять американских самолетов-заправщиков, пишут СМИ

WSJ: иранские ракеты поразили пять самолетов-заправщиков США в Саудовской Аравии

© REUTERS / StringerДым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия
Дым над Эр-Риядом, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Пять самолетов-заправщиков ВВС США получили повреждения в результате ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, утверждает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
"Пять самолетов-заправщиков ВВС США были атакованы и получили повреждения на земле на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
11 марта, 08:00
Как сообщает газета, самолеты-заправщики были поражены в ходе ракетного удара Ирана в последние дни. Один из источников уточнил, что самолеты получили повреждения, но не были уничтожены полностью и в настоящее время находятся на ремонте. В результате ударов никто не погиб.
При этом издание не уточняет, о каких именно моделях самолетов-заправщиков идет речь.
В четверг Центральное командование ВС США объявило о потере самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате инцидента с другим самолетом. Там также отметили, что инцидент не был вызван ни действиями Ирана, ни дружественным огнем. СМИ сообщали, что два самолета-заправщика столкнулись в воздухе во время дозаправки истребителей. На следующий день командование заявило, что все шестеро членов экипажа рухнувшего самолета-заправщика погибли.
С учетом последних данных, общее число выведенных из строя заправщиков ВВС США, которые играют критическую роль в обеспечении дозаправки авиации во время ударов по Ирану, достигло как минимум семи единиц.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Обратный отсчет: у США еще есть время объявить о победе над Ираном
12 марта, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала