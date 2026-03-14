Задержанный под Тамбовом иностранец посещал украинские ресурсы

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Задержанный в Тамбовской области за призывы к террору иностранец признался, что посещал украинские интернет-ресурсы, следует из видео ФСБ.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос оперативника.

Также задержанный признался, что на территории страны, из которой прибыл, он находился в розыске за то, что не служил в армии.