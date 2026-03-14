15:19 14.03.2026
Индия обеспокоена ситуацией с поставками сжиженного нефтяного газа
https://ria.ru/20260314/japonija-2080655988.html
https://ria.ru/20260313/ssha-2080593986.html
Добыча нефти. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар – РИА Новости. Индия обеспокоена ситуацией с поставками сжиженного нефтяного газа (LPG), заявила на брифинге представитель министерства нефти и природного газа Суджата Шарма.
"Что касается поставок сжиженного нефтяного газа (LPG), я должна отметить, что это остается для нас предметом беспокойства в свете сложившейся геополитической ситуации, однако до сих пор сообщений о дефиците не поступало. Я хотела бы еще раз подчеркнуть один конкретный момент: случаи панических бронирований остаются чрезмерно высокими. Цифра, которую я сообщила вам вчера — приблизительно 7,5–7,6 миллионов бронирований — теперь выросла почти до 8,8 миллионов", - сказала она.
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В парламенте Японии призвали отменить санкции на российскую нефть
Вчера, 13:20
Вместе с тем представитель министерства отметила, что у Индии достаточное количество сырой нефти, нефтеперерабатывающие заводы страны работают на полную мощность.
"В розничных торговых точках не зафиксировано случаев нехватки товаров; бензина и дизельного топлива достаточно. Мы производим достаточно бензина и дизельного топлива внутри страны для удовлетворения наших потребностей; следовательно, нам не нужен импорт", - сказала она.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Минфин США разрешил сделки с венесуэльской PdVSA для поставок нефти
13 марта, 22:56
 
