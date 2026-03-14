08:00 14.03.2026
Госавтоинспекция призвала водителей к бдительности в межсезонье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080295211_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_c9c3a6fb660184e50d089774ba7c1f9e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГАИ
Госавтоинспекция призвала водителей к бдительности в межсезонье

Госавтоинспекция МВД России призвала автомобилистов к бдительности в межсезонье

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Водителям стоит проследить за состоянием автомобиля и скорректировать стиль вождения с учетом наступления календарной весны, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

В этот период фиксируется рост количества дорожно-транспортных происшествий, которые преимущественно имеют незначительный характер, но создают аварийную обстановку на дорогах. Основной причиной подобных инцидентов остается невнимательность водителей и пренебрежение правилами дорожного движения.

Автомобилистам рекомендуют неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков, разметки и сигналов светофора. Особую бдительность необходимо проявлять при проезде перекрестков: не следует торопиться начинать или продолжать движение при смене сигналов светофора. Водителям предписано заранее сбрасывать скорость вплоть до полной остановки перед пешеходными переходами, чтобы пропустить людей, переходящих проезжую часть.

"В период смены сезонов погодные условия крайне изменчивы: ночные заморозки могут сменяться дневными оттепелями. В таких условиях на асфальте нередко образуется маслянистая пленка или ледяная корка, что делает дорогу особенно скользкой. Использование летних шин при пониженных температурах или на обледенелом покрытии критически снижает сцепление с дорогой, делая автомобиль неуправляемым. Мы призываем водителей не рисковать и при выборе момента для смены резины руководствоваться исключительно соображениями безопасности — своей, пассажиров и всех окружающих", — отмечает заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.

В ведомстве добавили, что в указанный период необходимо воздержаться от резких необдуманных маневров и перестроений, исключить выезд на полосу встречного движения даже в разрешенных для этого местах, соблюдать интервал и дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных и дорожных условий.

Кроме того, в условиях перепада температур сотрудники ведомства акцентируют внимание автовладельцев на важности технической готовности транспортных средств. Перед каждым выездом необходимо проверять состояние тормозной системы, работоспособность внешних световых приборов и соответствие шин погодным условиям.

В Госавтоинспекции также подчеркнули, что водителям не следует спешить с заменой зимней резины на летнюю: ключевым критерием для принятия решения является устойчивое повышение среднесуточной температуры.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
 
