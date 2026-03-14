Российские лыжники стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
12:30 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/golubkov-2080651433.html
Российские лыжники стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде
Российские лыжники стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Российские лыжники стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде
Российские лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян заняли шестое место в смешанной эстафете 4x2,5 км на Паралимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T12:30:00+03:00
2026-03-14T12:30:00+03:00
спорт
италия
сша
милан
анастасия багиян
паралимпийские игры
лыжные виды спорта
италия
сша
милан
спорт, италия, сша, милан, анастасия багиян, паралимпийские игры, лыжные виды спорта
Спорт, Италия, США, Милан, Анастасия Багиян, Паралимпийские игры, Лыжные виды спорта
Российские лыжники стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде

Лыжники Голубков и Багиян стали шестыми в смешанной эстафете на Паралимпиаде

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 14 мар - РИА Новости. Российские лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян заняли шестое место в смешанной эстафете 4x2,5 км на Паралимпиаде в Италии.
Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с существенными нарушениями функций ног), и Багиян (NS1 - спортсмены с нарушением зрения) вместе с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным преодолели дистанцию за 24 минуты 40,2 секунды.
Первое место заняла сборная США (23.24,2), вторыми стали украинцы (+12,5), третьими - китайцы (+32,3).
Российская команда была представлена двумя спортсменами из-за ограниченной заявки на Игры, в то время как в составах остальных команд было по четыре лыжника.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта. В них принимают участие шесть россиян.
