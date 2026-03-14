Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:34 14.03.2026 (обновлено: 16:31 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/gavi-2080670584.html
Футболист "Барселоны" восстановился после травмы мениска
2026-03-14T15:34:00+03:00
2026-03-14T16:31:00+03:00
футбол
спорт
барселона
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845234662_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_419eb5b69779061d14649c383ec541ea.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© Фото : Социальные сети ГавиФутболист "Барселоны" Гави
Футболист Барселоны Гави - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : Социальные сети Гави
Футболист "Барселоны" Гави. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Испанский футболист "Барселоны" Гави получил медицинское разрешение на участие в матчах в составе команды, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
21-летний полузащитник получил травму мениска правого колена в августе 2025 года. В сентябре он перенес артроскопию. Испанец не появлялся с 23 августа.
Отмечается, что Гави может принять участие в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Севильи", который пройдет в воскресенье на "Камп Ноу" и начнется в 18:15 по московскому времени. "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 67 очков.
Гави является воспитанником клуба и провел в текущем сезоне два матча. В сезоне-2024/25 он отыграл за каталонцев 42 встречи и забил три мяча. В составе "сине-гранатовых" испанец дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок Испании и трижды - Суперкубок страны. В составе сборной Испании он провел 28 матчей и забил пять мячей, в 2023 году вместе с национальной командой Гави стал победителем Лиги наций.
Вчера, 15:26
 
ФутболСпортБарселонаЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала