Врач предупредила о рисках интервального голодания

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Интервальное голодание при похудении способствует застою и сгущению желчи, а также формированию камней в желчном пузыре, рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

"Интервальное голодание - 20/4 или 16/8 - разрешено далеко не всем. Оно, в частности, способствует застою и сгущению желчи, формированию конкрементов в желчном пузыре, у пациентов с синдромом Жильбера может приводить к билирубиновому кризу", - отметила агентству Боровская.