https://ria.ru/20260314/gastroenterolog-2080620563.html
Врач предупредила о рисках интервального голодания
2026-03-14T07:16:00+03:00
общество
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767563005_0:190:2967:1859_1920x0_80_0_0_6a22e242b1c066dfa4d4d00ed7fb01cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767563005_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d7551cc86824633ba85890b74c4a5acd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 мар - РИА Новости. Интервальное голодание при похудении способствует застою и сгущению желчи, а также формированию камней в желчном пузыре, рассказала РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.
"Интервальное голодание - 20/4 или 16/8 - разрешено далеко не всем. Оно, в частности, способствует застою и сгущению желчи, формированию конкрементов в желчном пузыре, у пациентов с синдромом Жильбера может приводить к билирубиновому кризу", - отметила агентству Боровская.
По словам ученого, любые диеты стоит применять с разумной осторожностью и только после обязательной консультации у врача.