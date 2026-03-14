Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:05 14.03.2026
Гарбузов: монтажники КМЗ получат цифровые удостоверения
Гарбузов: КМЗ установит систему электронных удостоверений для монтажников

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) внедрит систему электронных удостоверений для сотрудников монтажного и сервисного управлений, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица уделяет особое внимание технологиям и цифровизации городской инфраструктуры. Электронные удостоверения сотрудников монтажного и сервисного управлений Карачаровского механического завода позволят жителям домов и сотрудникам организаций, расположенных в административных и офисных зданиях, быстро и надежно верифицировать личность специалиста", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Такой QR-код открывает доступ к персональной карточке сотрудника на сайте завода. В ней указана должность и размещен снимок специалиста, который легко сверить с фотографией на удостоверении.

Генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что система цифровых удостоверений способствует минимизации рисков, повышению прозрачности работ и укрепляет доверие жителей к специалистам. Подлинность удостоверения подтверждается размещенной на ней голограммой и печатью отдела кадров.

Он добавил, что для КМЗ этот подход обеспечивает более эффективный контроль за допуском персонала и стандартизацию процедур при выездных работах.

КМЗ является высокотехнологичным предприятием, которое осуществляет полный цикл производства лифтов от проектирования до монтажа и сервисного обслуживания. Завод продолжает развивать собственные инновационные разработки и внедряет их на всех этапах изготовления и сопровождения оборудования.

В феврале Гарбузов указывал, что число лифтов и другой техники, обслуживаемых специалистами сервисной службы Карачаровского механического завода, превысило 3,2 тысячи единиц за год.
 
