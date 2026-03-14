Футболист махачкалинского "Динамо" порвал "кресты"
19:29 14.03.2026 (обновлено: 19:36 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/futbolist-2080701511.html
Футболист махачкалинского "Динамо" порвал "кресты"
Футболист махачкалинского "Динамо" порвал "кресты" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Футболист махачкалинского "Динамо" порвал "кресты"
Защитник махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов получил разрыв передней крестообразной связки в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга".
спорт, идар шумахов, динамо (махачкала), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Идар Шумахов, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ)
Футболист махачкалинского "Динамо" порвал "кресты"

Шумахов порвал "кресты" и выбыл на 6-8 месяцев

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Защитник махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов получил разрыв передней крестообразной связки в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга".
Встреча на "Анжи Арене" в Каспийске прошла в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 40-й минуте Шумахов упал на газон в результате столкновения с форвардом "Оренбурга" Эмирджаном Гюрлюком и схватился за колено. Он покинул поле при помощи врачей на носилках.
"У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6-8 месяцев", - уточняется в заявлении.
Шумахову 26 лет. В текущем сезоне вице-капитан махачкалинцев провел 25 матчей.
