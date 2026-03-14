Футболист махачкалинского "Динамо" порвал "кресты"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Защитник махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов получил разрыв передней крестообразной связки в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга".

"У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6-8 месяцев", - уточняется в заявлении.