20:35 14.03.2026 (обновлено: 21:04 14.03.2026)
Французских военных, раненных в Ираке, транспортировали на родину
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Шестеро раненных в Ираке французских военных транспортированы во Францию, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министерство вооруженных сил страны.
В ночь на пятницу губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хошнав сообщил, что не менее шести французских военных пострадали в результате удара БПЛА по военной базе, расположенной в провинции.
"Шесть французских солдат, раненых при атаке дрона в Ираке, были репатриированы во Францию", - сообщает телеканал.
Раненые прошли первичное лечение в медицинском центре Эрбиля, после чего будут направлены на реабилитацию у себя в стране.
Тело погибшего при атаке дрона французского военного еще не переправлено во Францию, отмечает телеканал.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что один из французских солдат, пострадавших при налете беспилотников на базу в Ираке, скончался.
