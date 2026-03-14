Рекордное число москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников
Рекордное число москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников, в этом году столицу представляют больше трёх тысяч человек, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T12:01:00+03:00
https://ria.ru/20260311/kravtsov-2079949335.html
https://ria.ru/20260307/olimpiada-2079299155.html
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекордное число москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников, в этом году столицу представляют больше трёх тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.
"Рекордное число москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, русскому языку, физике и химии. В этом году столицу представляют больше трёх тысяч человек", - говорится в сообщении
Наибольшее количество москвичей покажут свои знания по робототехнике, русскому языку, физике и химии. Школьники занимались с опытными педагогами и преподавателями ведущих московских вузов, прошли интенсивные сборы, решали задания, посещали лекции и семинары. Уточняется также, что в этом году впервые сформирована московская сборная по искусственному интеллекту - в её составе 128 школьников.
Отмечается, что финалы пройдут с 14 марта по 3 мая в разных регионах страны. Состязания по восьми предметам из 24 примет Москва
"В прошлом году сборная Москвы показала высокий результат, завоевав 1863 диплома победителей и призёров. Свыше 100 школьников стали лучшими сразу по нескольким предметам. Убеждён, в этом году результаты тоже будут хорошие", - добавил мэр.