МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Рекордное число москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников, в этом году столицу представляют больше трёх тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.

Наибольшее количество москвичей покажут свои знания по робототехнике, русскому языку, физике и химии. Школьники занимались с опытными педагогами и преподавателями ведущих московских вузов, прошли интенсивные сборы, решали задания, посещали лекции и семинары. Уточняется также, что в этом году впервые сформирована московская сборная по искусственному интеллекту - в её составе 128 школьников.

Отмечается, что финалы пройдут с 14 марта по 3 мая в разных регионах страны. Состязания по восьми предметам из 24 примет Москва