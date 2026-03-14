Рейтинг@Mail.ru
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/burya-2080637884.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 14.03.2026
На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря идёт на Земле, она стала второй за март, но первой такой продолжительной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T10:09:00+03:00
2026-03-14T10:09:00+03:00
земля
москва
европа
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027599489_29:0:1060:580_1920x0_80_0_0_ed4661ac745a62a8050078921156d711.jpg
https://ria.ru/20260312/kometa-2080115304.html
https://ria.ru/20260314/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260308/solntse-2079312777.html
земля
москва
европа
земля, москва, европа, российская академия наук, мощные вспышки на солнце, космос - риа наука
Земля, Москва, Европа, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце, Космос - РИА Наука
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась вторая за март магнитная буря

© Космическая погода — XRAS.RU/TelegramВыброс протуберанца на обращенной к Земле стороне Солнца
Выброс протуберанца на обращенной к Земле стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Космическая погода — XRAS.RU/Telegram
Выброс протуберанца на обращенной к Земле стороне Солнца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Магнитная буря идёт на Земле, она стала второй за март, но первой такой продолжительной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Комета - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Комета МАРS точно не упадет на Солнце, заявил астроном
12 марта, 06:33
Учёные отмечают редкую стабильность события, оно продолжается девять часов и все это время индекс находится на одном и том же уровне G1.7, что соответствует среднему уровню.
В Лаборатории предполагают, что геомагнитные возмущения пока будут продолжаться. Скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 километров в секунду, то есть примерно в два раза выше чем обычно, а признаков спада нет.
В тоже время учёные не исключили временную стабилизацию обстановки в ближайшие часы.
"Бури данного уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым", - рассказали в Лаборатории.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
Вчера, 12:25
Уточняется, что событие стало уже вторым в марте, но первым значимым. Предыдущая буря 4 марта "выглядела довольно жалко", она стала коротким эпизодом, который, как предполагалось, не был связан с внешними причинами.
В Лаборатории обратили внимание, что 2026 год опережает предыдущий по количеству бурь. Всего зарегистрировано 17 дней с магнитными бурями, то есть 23% от уже прошедших дней года. В прошлом году, который оказался самым геомагнитно активным за десятилетие, таких событий было 19%. Пока год идет по рекордному графику, сообщили учёные.
"На фоне бури с 3 до 7 утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния уровня 8–9 по 10-балльной шкале, но центр аврорального овала к этому времени находился уже в Европе и Канаде. Теоретически уходящий хвост зоны сияний могли захватить на северо-западе страны", - добавили в Лаборатории.
Протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Ученый рассказал, когда Солнце завершит цикл активности
8 марта, 02:55
 
ЗемляМоскваЕвропаРоссийская академия наукМощные вспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала