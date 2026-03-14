На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря идёт на Земле, она стала второй за март, но первой такой продолжительной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 14.03.2026
https://ria.ru/20260312/kometa-2080115304.html
https://ria.ru/20260314/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
https://ria.ru/20260308/solntse-2079312777.html
На Земле началась вторая за март магнитная буря
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Магнитная буря идёт на Земле, она стала второй за март, но первой такой продолжительной, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Примерно начиная с полуночи по московскому времени регистрируется планетарная магнитная буря. Событие связано с резким повышением скорости солнечного ветра в окрестностях Земли
, которое, в свою очередь, вызвано корональной дырой на Солнце", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Лаборатории.
Учёные отмечают редкую стабильность события, оно продолжается девять часов и все это время индекс находится на одном и том же уровне G1.7, что соответствует среднему уровню.
В Лаборатории предполагают, что геомагнитные возмущения пока будут продолжаться. Скорость солнечного ветра на данный момент находится на уровне около 700 километров в секунду, то есть примерно в два раза выше чем обычно, а признаков спада нет.
В тоже время учёные не исключили временную стабилизацию обстановки в ближайшие часы.
"Бури данного уровня способны влиять на энергетические системы и распространение радиоволн на высоких широтах. В средних и южных частях страны воздействие является слабым", - рассказали в Лаборатории.
Уточняется, что событие стало уже вторым в марте, но первым значимым. Предыдущая буря 4 марта "выглядела довольно жалко", она стала коротким эпизодом, который, как предполагалось, не был связан с внешними причинами.
В Лаборатории обратили внимание, что 2026 год опережает предыдущий по количеству бурь. Всего зарегистрировано 17 дней с магнитными бурями, то есть 23% от уже прошедших дней года. В прошлом году, который оказался самым геомагнитно активным за десятилетие, таких событий было 19%. Пока год идет по рекордному графику, сообщили учёные.
"На фоне бури с 3 до 7 утра по Москве
наблюдались интенсивные полярные сияния уровня 8–9 по 10-балльной шкале, но центр аврорального овала к этому времени находился уже в Европе
и Канаде
. Теоретически уходящий хвост зоны сияний могли захватить на северо-западе страны", - добавили в Лаборатории.