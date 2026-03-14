"Бавария" с двумя удалениями сыграла вничью с "Байером" в матче Бундеслиги - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
19:33 14.03.2026
"Бавария" с двумя удалениями сыграла вничью с "Байером" в матче Бундеслиги
"Бавария" с двумя удалениями сыграла вничью с "Байером" в матче Бундеслиги

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" и леверкузенский "Байер" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Леверкузене завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Алеш Гарсия (4-я минута). На пятой добавленной ко второму тайму минуте Йонас Хофман вывел "Байер" вперед, но гол был отменен после использования системы видеоассистента рефери (VAR) из-за офсайда. У "Баварии" отличился Луис Диас (69).
Бундеслига
14 марта 2026 • начало в 17:30
Завершен
Байер
1 : 1
Бавария
06‎’‎ • Алеш Гарсия
(Патрик Шик)
69‎’‎ • Луис Диас
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 42-й минуте нападающий "Баварии" Николас Джексон получил красную карточку, на 84-й минуте за вторую желтую с поля был удален Диас.
"Бавария" прервала победную серию из пяти матчей в чемпионате Германии. Команда Венсана Компани с 67 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 45 баллами занимает шестое место.
В следующем матче "Бавария" 21 марта примет берлинский "Унион", "Байер" в этот же день сыграет в гостях с "Хайденхаймом".
Результаты других матчей дня:
"Айнтрахт" - "Хайденхайм" - 1:0;
"Боруссия" (Дортмунд) - "Аугсбург" - 2:0;
"Хоффенхайм" - "Вольфсбург" - 1:1.
