"Будё-Глимт" продлил контракт с Хайкиным

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Норвежский "Будё-Глимт" продлил контракт с российским вратарем Никитой Хайкиным, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне Хайкин провел 13 матчей в Лиге чемпионов с учетом квалификации, в двух из которых сохранил ворота в неприкосновенности, и пропустил 19 мячей.
Хайкин принял участие во всех матчах команды в Лиге чемпионов и дошел с ней до 1/8 финала турнира, обыграв в первом матче данной стадии лиссабонский "Спортинг" со счетом 3:0. При этом в стыковом раунде норвежский коллектив в двухматчевом противостоянии одолел трехкратного победителя Лиги чемпионов и прошлогоднего финалиста турнира итальянский "Интер".
Хайкину 30 лет. Он выступает за "Будё-Глимт" с 2019 года. Вместе с командой Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не сыграл за команду ни одного матча.
