Рейтинг@Mail.ru
Волков оценил шансы Клебо взять золото ОИ в противостоянии с Большуновым - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:36 14.03.2026 (обновлено: 08:49 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/bolshunov-2080628033.html
Волков оценил шансы Клебо взять золото ОИ в противостоянии с Большуновым
2026-03-14T08:36:00+03:00
2026-03-14T08:49:00+03:00
спорт
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766522739_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_1db3537bea6161eadbfebf0872967902.jpg
https://ria.ru/20260308/bolshunov-2079357411.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766522739_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_899bf1f542593b47b7fc35ee00428df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Волков оценил шансы Клебо взять золото ОИ в противостоянии с Большуновым

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЙоханнес Клебо
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Йоханнес Клебо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не помешал бы 11-кратному чемпиону Игр норвежцу Йоханнесу Клебо забрать все золотые медали в Италии.
Большунов не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Единственным представителем России в мужских лыжных гонках стал Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и финишировавший пятым в марафоне. Шесть золотых медалей на Играх завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
"Большунов не помешал бы. Если честно, когда он приехал в Южно-Сахалинск, я видел, как он тренировался перед гонками, как пробежал классику, и в целом по тому, как он выглядел в начале чемпионата, я подумал: наверное, он не сгоряча сказал про Олимпиаду, значит, он действительно чувствует, что мог бы бороться за медаль", - сказал Волков в интервью РИА Новости.
"Но потом, когда я посмотрел, как он провел скиатлон, какое место занял, как в целом складывались другие гонки, стало понятно, что он сейчас все-таки не в такой форме, чтобы говорить о борьбе на том уровне, как это звучало. При этом нельзя сказать, что он плох", - отметил Волков.
Полностью интервью с Сергеем Волковым читайте в субботу на сайте РИА Новости.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Большунов рассказал о нелучшем состоянии после победы с отрывом в марафоне
8 марта, 12:08
 
СпортАлександр Большунов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала