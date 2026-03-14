https://ria.ru/20260314/bolshunov-2080628033.html
Волков оценил шансы Клебо взять золото ОИ в противостоянии с Большуновым
2026-03-14T08:36:00+03:00
спорт
александр большунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766522739_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_1db3537bea6161eadbfebf0872967902.jpg
https://ria.ru/20260308/bolshunov-2079357411.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766522739_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_899bf1f542593b47b7fc35ee00428df2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александр большунов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не помешал бы 11-кратному чемпиону Игр норвежцу Йоханнесу Клебо забрать все золотые медали в Италии.
Большунов не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Единственным представителем России в мужских лыжных гонках стал Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и финишировавший пятым в марафоне. Шесть золотых медалей на Играх завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
"Большунов не помешал бы. Если честно, когда он приехал в Южно-Сахалинск, я видел, как он тренировался перед гонками, как пробежал классику, и в целом по тому, как он выглядел в начале чемпионата, я подумал: наверное, он не сгоряча сказал про Олимпиаду, значит, он действительно чувствует, что мог бы бороться за медаль", - сказал Волков в интервью РИА Новости.
"Но потом, когда я посмотрел, как он провел скиатлон, какое место занял, как в целом складывались другие гонки, стало понятно, что он сейчас все-таки не в такой форме, чтобы говорить о борьбе на том уровне, как это звучало. При этом нельзя сказать, что он плох", - отметил Волков.
Полностью интервью с Сергеем Волковым читайте в субботу на сайте РИА Новости.