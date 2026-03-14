Волков оценил шансы Клебо взять золото ОИ в противостоянии с Большуновым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Волков считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не помешал бы 11-кратному чемпиону Игр норвежцу Йоханнесу Клебо забрать все золотые медали в Италии.

Большунов не был допущен к участию в Олимпиаде-2026. Единственным представителем России в мужских лыжных гонках стал Савелий Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и финишировавший пятым в марафоне. Шесть золотых медалей на Играх завоевал норвежец Йоханнес Клебо.

"Большунов не помешал бы. Если честно, когда он приехал в Южно-Сахалинск, я видел, как он тренировался перед гонками, как пробежал классику, и в целом по тому, как он выглядел в начале чемпионата, я подумал: наверное, он не сгоряча сказал про Олимпиаду, значит, он действительно чувствует, что мог бы бороться за медаль", - сказал Волков в интервью РИА Новости.

"Но потом, когда я посмотрел, как он провел скиатлон, какое место занял, как в целом складывались другие гонки, стало понятно, что он сейчас все-таки не в такой форме, чтобы говорить о борьбе на том уровне, как это звучало. При этом нельзя сказать, что он плох", - отметил Волков.