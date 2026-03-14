В Бодайбо 151 дом подключили к холодному водоснабжению после аварии

ИРКУТСК, 14 мар - РИА Новости. После коммунальной аварии в иркутском Бодайбо подключили к холодному водоснабжению 151 дом, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района.
В Бодайбо в конце января из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные, без тепла и воды остались 196 домов, где проживают более полутора тысяч человек, и две школы. Губернатор Приангарья объявил режим ЧС регионального масштаба. В настоящее время в Бодайбо завершен первый этап восстановительных работ - во все дома подано теплоснабжение, 13 домов переведены на энергоотопление. Ведется подключение жилья к холодному водоснабжению.
"По состоянию на 14 марта 2026 года к системе холодного водоснабжения с нарастающим итогом подключен 151 жилой дом. Из них 47 многоквартирных домов, 63 дома блокированной застройки, 41 ИЖС (частные дома - ред.). В них проживают 1389 человек, включая 330 детей", - говорится в сообщении.
В воскресенье запланировано подключение к холодному водоснабжению еще семи жилых домов, в которых проживает 28 человек.
Также в воскресенье в Бодайбо с рабочим визитом прибудет губернатор региона Игорь Кобзев чтобы оценить проделанную работу и провести встречу с жителями.
