Россиянам рассказали, могут ли банки отказывать в размене наличных - РИА Новости, 14.03.2026
04:55 14.03.2026
Россиянам рассказали, могут ли банки отказывать в размене наличных
Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций,... РИА Новости, 14.03.2026
РИА Новости
Дарья Буймова
РИА Новости: банки могут устанавливать комиссию за операции с наличными

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации.
"Кредитные организации, ведущие кассовое обслуживание, обязаны осуществлять размен банкнот и монет. Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчёт банк вправе установить — это не запрещено регулятором", - основатель финтех-платформы "SharesPro" Денис Астафьев.
Ситуации, когда мелкие монеты формально не принимаются, чаще связаны не с правовыми ограничениями, а с организационными моментами - например, отсутствием возможности быстро пересчитать большое количество мелочи, отмечает председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин.
"Однако сам факт наличия монет или банкнот не может быть основанием для отказа в операции, если речь идет о действующих денежных знаках", - заверил он.
