Россиянам рассказали, могут ли банки отказывать в размене наличных

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации.

"Кредитные организации, ведущие кассовое обслуживание, обязаны осуществлять размен банкнот и монет. Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчёт банк вправе установить — это не запрещено регулятором", - основатель финтех-платформы "SharesPro" Денис Астафьев.

Ситуации, когда мелкие монеты формально не принимаются, чаще связаны не с правовыми ограничениями, а с организационными моментами - например, отсутствием возможности быстро пересчитать большое количество мелочи, отмечает председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин.