ЦСКА проиграл "Балтике" и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
22:37 14.03.2026 (обновлено: 22:44 14.03.2026)
ЦСКА проиграл "Балтике" и потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ
Калининградская "Балтика" одержала победу над московским ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Калининградская "Балтика" одержала победу над московским ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Балтика
1 : 0
ЦСКА
63‎’‎ • Брайан Хиль
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 63-й минуте забил Брайан Хиль. Благодаря 12-му голу в сезоне он вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.
"Балтика", набрав 39 очков, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России и сместила ЦСКА (36) на пятую строчку. Московская команда потерпела четвертое поражение подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В следующем матче ЦСКА 21 марта примет махачкалинское "Динамо", "Балтика" в этот же день дома сыграет с "Сочи".
Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров
Вчера, 22:40
 
ФутболСпортБрайан ХильПФК ЦСКАДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Балтика
 
