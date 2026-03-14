Потерпевший крушение заправщик ВВС США не был оборудован парашютами
Потерпевший крушение заправщик ВВС США не был оборудован парашютами - РИА Новости, 14.03.2026
Потерпевший крушение заправщик ВВС США не был оборудован парашютами
Потерпевший крушение в Ираке самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker не был оборудован парашютами или системой катапультирования, выяснил... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T00:25:00+03:00
2026-03-14T00:25:00+03:00
сша
ирак
иран
в мире, сша, ирак, иран, министерство обороны сша, boeing 707, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ирак, Иран, Министерство обороны США, Boeing 707, Военная операция США и Израиля против Ирана
Потерпевший крушение заправщик ВВС США не был оборудован парашютами
РИА Новости: разбившийся заправщик ВВС США не предусматривал катапультирования
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Потерпевший крушение в Ираке самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker не был оборудован парашютами или системой катапультирования, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив материалы американских военно-воздушных сил.
В четверг Центральное командование ВС США объявило о потере самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате инцидента с другим самолетом. Там также отметили, что инцидент не был вызван ни действиями Ирана, ни дружественным огнем. СМИ сообщали, что два самолета-заправщика столкнулись в воздухе во время дозаправки истребителей. На следующий день командование заявило, что все шестеро членов экипажа рухнувшего самолета-заправщика погибли.
Так, изначально экипаж KC-135 Stratotanker имел на борту парашюты, однако в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Военные пришли к выводу, что вероятность успешного покидания такого самолета с парашютом крайне мала. Кроме того, поддержание парашютов в рабочем состоянии требовало регулярных проверок, специального оборудования и дополнительной подготовки экипажа. В итоге, в военно-воздушных силах страны решили, что наличие парашютов на борту почти не повышает безопасность.
Что касается системы катапультирования, ее на самолет-заправщик не устанавливали никогда, поскольку машины такого класса не имеют технической возможности для установки такой системы и ее эксплуатации.
В Пентагоне запрос агентства о комментарии относительно спасательного оборудования на борту разбившегося заправщика переадресовали в Центральное командование ВС США. Там на него не ответили.
KC-135 Stratotanker - самолет-заправщик, предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе, разработанный компанией Boeing в 1950-х годах на базе пассажирского лайнера Boeing 707.