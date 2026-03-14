Потерпевший крушение заправщик ВВС США не был оборудован парашютами

ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Потерпевший крушение в Ираке самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker не был оборудован парашютами или системой катапультирования, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив материалы американских военно-воздушных сил.

В четверг Центральное командование ВС США объявило о потере самолета-заправщика KC-135 на западе Ирака в результате инцидента с другим самолетом. Там также отметили, что инцидент не был вызван ни действиями Ирана, ни дружественным огнем. СМИ сообщали, что два самолета-заправщика столкнулись в воздухе во время дозаправки истребителей. На следующий день командование заявило, что все шестеро членов экипажа рухнувшего самолета-заправщика погибли.

Так, изначально экипаж KC-135 Stratotanker имел на борту парашюты, однако в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Военные пришли к выводу, что вероятность успешного покидания такого самолета с парашютом крайне мала. Кроме того, поддержание парашютов в рабочем состоянии требовало регулярных проверок, специального оборудования и дополнительной подготовки экипажа. В итоге, в военно-воздушных силах страны решили, что наличие парашютов на борту почти не повышает безопасность.

Что касается системы катапультирования, ее на самолет-заправщик не устанавливали никогда, поскольку машины такого класса не имеют технической возможности для установки такой системы и ее эксплуатации.

В Пентагоне запрос агентства о комментарии относительно спасательного оборудования на борту разбившегося заправщика переадресовали в Центральное командование ВС США. Там на него не ответили.