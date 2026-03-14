Дайвер назвал лучшие места для погружения в России

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Самые интересные места для дайвинга в России можно найти на западе Баренцева моря, в Черном море, а также в Японском море, где наиболее разнообразный подводный мир, рассказал РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

"Лучше всего для дайвинга – моря со своими "интересностями": это может быть интересный рельеф под водой, достопримечательности типа затопленных деревень, лесов, кораблей, техники. Самые интересные места для дайвинга в России начинаются с запада Баренцева моря . Также это Черное море Японское море гораздо богаче по достопримечательностям. Живность, морская фауна, в целом подводный мир в Японском море интереснее, насыщеннее и разнообразнее. Здесь субтропики, и встречаются и северные, и южные виды рыб и моллюсков", - отметил собеседник агентства.

По его словам, интересен и дневной, и ночной дайвинг в Японском море. Здесь хорошая прозрачность воды, и можно фотографировать подводный макромир.

"В Приморье – это остров Аскольд. Очень интересная бухта Витязь, несколько дайв-сайтов (мест для погружения – ред.) сконцентрированы в районе полуострова Гамова. Там на дне лежат затопленные китобойное судно, рыболовецкий сейнер, пароход царских времен с паровой турбиной "Владимир". Сахалинский остров Монерон – также одна из уникальных точек, приедете понырять и не пожалеете", - отметил Анашкин.

Он рассказал, что для новичков первые погружения в любом случае должны быть с инструктором, они могут быть в море, озере или бассейне.