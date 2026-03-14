Дайвер назвал лучшие места для погружения в России - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
08:06 14.03.2026
Дайвер назвал лучшие места для погружения в России
Дайвер назвал лучшие места для погружения в России - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Дайвер назвал лучшие места для погружения в России
Самые интересные места для дайвинга в России можно найти на западе Баренцева моря, в Черном море, а также в Японском море, где наиболее разнообразный подводный... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T08:06:00+03:00
2026-03-14T08:06:00+03:00
японское море
россия
баренцево море
японское море, россия, баренцево море
Японское море, Россия, Баренцево море
Дайвер назвал лучшие места для погружения в России

РИА Новости: Анашкин назвал самые интересные места для дайвинга в России

ВЛАДИВОСТОК, 14 мар – РИА Новости. Самые интересные места для дайвинга в России можно найти на западе Баренцева моря, в Черном море, а также в Японском море, где наиболее разнообразный подводный мир, рассказал РИА Новости президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.
"Лучше всего для дайвинга – моря со своими "интересностями": это может быть интересный рельеф под водой, достопримечательности типа затопленных деревень, лесов, кораблей, техники. Самые интересные места для дайвинга в России начинаются с запада Баренцева моря. Также это Черное море. Японское море гораздо богаче по достопримечательностям. Живность, морская фауна, в целом подводный мир в Японском море интереснее, насыщеннее и разнообразнее. Здесь субтропики, и встречаются и северные, и южные виды рыб и моллюсков", - отметил собеседник агентства.
Горалы переплывают озеро Благодатное. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Приморье засняли уникальные кадры с переплывающими озеро горалами
15 июля 2025, 10:26
По его словам, интересен и дневной, и ночной дайвинг в Японском море. Здесь хорошая прозрачность воды, и можно фотографировать подводный макромир.
"В Приморье – это остров Аскольд. Очень интересная бухта Витязь, несколько дайв-сайтов (мест для погружения – ред.) сконцентрированы в районе полуострова Гамова. Там на дне лежат затопленные китобойное судно, рыболовецкий сейнер, пароход царских времен с паровой турбиной "Владимир". Сахалинский остров Монерон – также одна из уникальных точек, приедете понырять и не пожалеете", - отметил Анашкин.
Он рассказал, что для новичков первые погружения в любом случае должны быть с инструктором, они могут быть в море, озере или бассейне.
"Для начинающих дайверов могут подойти пресноводные локации, например, в Санкт-Петербурге, в Москве - карьеры и озера", - добавил Анашкин.
Ухаживания мечехвоста - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Ухаживания мечехвостов попали на видео в Приморском океанариуме
3 октября 2025, 04:07
 
Японское мореРоссияБаренцево море
 
