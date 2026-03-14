В Амстердаме у еврейской школы прогремел взрыв

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел у еврейской школы в Амстердаме в ночь на субботу, сообщил портал NL Times со ссылкой на правоохранительные органы.
"Ночью в амстердамском районе Бюйтенвельдерт у внешней стены еврейской школы сработало взрывное устройство", - говорится в публикации.
Портал не приводит информацию о возможных жертвах.
Мэр Амстердама Фемке Халсема осудила инцидент и назвала его преднамеренным нападением на еврейскую общину города.
"Это трусливый акт агрессии по отношению к еврейской общине. Я понимаю страх и гнев еврейских жителей Амстердама. Они все чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо", - приводит портал слова Халсема.
Ранее полиция Роттердама заявляла о поджоге синагоги в городе в ночь на пятницу и последующем задержании четырех человек по подозрению в поджоге.