NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро - РИА Новости, 13.03.2026
16:12 13.03.2026
NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро
NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро - РИА Новости, 13.03.2026
NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро
Тележку с крупными золотыми слитками, которые якобы были изъяты у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заметили на прошлой неделе у Овального кабинета в Белом... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T16:12:00+03:00
2026-03-13T16:12:00+03:00
венесуэла
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, иран, николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Иран, Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро

NYP: тележку с якобы изъятыми у Мадуро золотыми слитками заметили в Белом доме

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Тележку с крупными золотыми слитками, которые якобы были изъяты у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заметили на прошлой неделе у Овального кабинета в Белом доме, сообщает New York Post.
"Во второй половине дня в прошлую пятницу, пока президент (США Дональд - ред.) Трамп был занят подписанием указов и совещаниями со своим кабинетом министров по Ирану, возле Овального кабинета было замечено золото", - пишет издание.
По словам источников, это якобы "часть тайника", изъятого у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США похитили в январе. При этом газета подчеркивает, что ясности в этом вопросе нет. Как отмечает издание, золото могло быть венесуэльским, но не принадлежать лично президенту страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.
