NYP: в Белом доме заметили тележку с золотом, якобы изъятым у Мадуро

ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Тележку с крупными золотыми слитками, которые якобы были изъяты у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заметили на прошлой неделе у Овального кабинета в Белом доме, сообщает New York Post.
По словам источников, это якобы "часть тайника", изъятого у президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США похитили в январе. При этом газета подчеркивает, что ясности в этом вопросе нет. Как отмечает издание, золото могло быть венесуэльским, но не принадлежать лично президенту страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.
