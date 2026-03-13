"Очередной провал". Французы набросились на Зеленского из-за России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro набросились на президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского после решения США смягчить санкции в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"В любом случае скоро придется закупать российскую нефть! " — написал один из комментаторов.
"Ну и что об этом скажет этот тюфяк Макрон?", — задался вопросом еще один.
"Сегодня Макрон принимал Зеленского в Елисейском дворце, чтобы в числе прочего обсудить очередной провал. Для Зеленского наступают тяжелые времена. Учитывая 40 миллионов наличными, изъятые Орбаном, и россиян, которые заработают на своей нефти, которую мы будем теперь покупать. Тяжело ему", — заключили читатели.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. Увеличилась и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены подскочили там более чем на 100 процентов.
