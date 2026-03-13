18:20 13.03.2026
"Рыдай, мы посмеемся". Дерзкие слова Зеленского о России разозлили японцев
Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина выступает против смягчения санкций в отношении российской... РИА Новости, 13.03.2026
В мире, Украина, Ближний Восток, Великобритания, Евросоюз, Yahoo! Inc., Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Зеленский, Военная операция США и Израиля против Ирана

"Рыдай, мы посмеемся". Дерзкие слова Зеленского о России разозлили японцев

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о том, что Украина выступает против смягчения санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Ой, Зеленский, лучше молчи. Ты слишком хорошего мнения о себе и своей небольшой стране. Ты — не мировой лидер, даже не близко. Ближний Восток сейчас имеет международное значение, хватит перетягивать одеяло на себя", — написал один.
"Простите, а сейчас кого-то вообще интересует мнение Украины?" — отметил другой.
"Вау, раздался вой неудачника! Рыдай, рыдай, мы посмеемся. Еще не навострил лыжи в Великобританию?.. Шанс 99,9%, что ты не выживешь на Украине", — обрушился с критикой третий.
"Венгрия и Словакия входят в Евросоюз. Блок ЕС оказывает поддержку Украине. Благодарен ли им за это Зеленский? Да где там! Он недавно даже пригрозил сдать адрес премьер-министра Орбана украинским военным, чтобы те "поговорили с ним на своем языке". Скотина неблагодарная", — заключил еще один пользователь.
В ночь на пятницу американский Минфин разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Мера действует до 08:01 11 апреля. Снятие санкций коснется ста миллионов баррелей.
В Кремле обратили внимание на заявления, что Вашингтон далее не планирует снимать ограничения, отметил Песков. По его словам, без значительных объемов российской нефти изменить ситуацию на энергорынках невозможно.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива.
В миреУкраинаБлижний ВостокВеликобританияЕвросоюзYahoo! Inc.Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ЗеленскийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
