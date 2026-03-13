"Мы не потерпим". В ЕП сделали резкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Венгерский депутат Европарламента Андраш Ласло раскритиковал в соцсети X угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Зеленский - лжец, пытающийся вмешаться в наши выборы. Мы этого не потерпим", — говорится в публикации.
Он напомнил, что блокирование кредита Украины произошло после того, как глава киевского режима перекрыл транзит нефти в Венгрию.
На прошлой неделе Зеленский в очередной раз выступил с нападками на Орбана, пригрозив, в частности, натравить на него ВСУ, если Венгрия будет и дальше препятствовать выделению Евросоюзом "военного кредита" Украине на 90 млрд евро.
Будапешт предпринял такой шаг в ответ на прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
12 марта, 15:40