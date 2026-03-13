Глава Мордовии рассказал о модернизации образовательных учреждений региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым модернизацию сети образовательных организаций республики, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мордовия – активный участник федеральных программ по капитальному ремонту учреждений образования, инициированных нашим президентом. С 2022 по 2025 год благодаря поддержке федерального центра и народной программе партии "Единая Россия" мы капитально отремонтировали 51 объект образования", - цитирует пресс-служба слова Здунова.

,Глава региона отметил, что за этот период было обновлено 48 зданий школ, два детских сада и один техникум. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета было выделено свыше 3,6 миллиарда рублей.

В ходе встречи речь шла о планах региона на 2026-2027 годы – в этот период запланирован ремонт еще 67 объектов образования, в том числе в 2026 году 39 объектов, из которых 29 – школы.

Еще один важный для столицы региона проект – строительство нового здания саранской школы №9 на 510 мест. Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".