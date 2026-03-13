Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Защита предпринимателя Дмитрия Портнягина подала апелляционную жалобу на постановление суда, который запретил ему использовать интернет и сотовую связь, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.

В конце февраля Тверской суд Москвы постановил снять с предпринимателя Портнягина электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться интернетом.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление суда, в которой просим отменить запрет на использование интернета и сотовой связи", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в ноябре 2025 года вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнёр Алексей Николаев получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.

По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.