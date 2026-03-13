Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину
15:41 13.03.2026
Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину
Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину - РИА Новости, 13.03.2026
Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину
Защита предпринимателя Дмитрия Портнягина подала апелляционную жалобу на постановление суда, который запретил ему использовать интернет и сотовую связь,... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T15:41:00+03:00
2026-03-13T15:41:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий портнягин
алексей николаев
москва
происшествия, москва, дмитрий портнягин, алексей николаев
Происшествия, Москва, Дмитрий Портнягин, Алексей Николаев
Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину

РИА Новости: защита обжаловала запрет суда использовать интернет Портнягину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Дмитрий Портнягин на заседании Мещанского районного суда Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин на заседании Мещанского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Защита предпринимателя Дмитрия Портнягина подала апелляционную жалобу на постановление суда, который запретил ему использовать интернет и сотовую связь, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
В конце февраля Тверской суд Москвы постановил снять с предпринимателя Портнягина электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться интернетом.
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление суда, в которой просим отменить запрет на использование интернета и сотовой связи", - сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в ноябре 2025 года вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнёр Алексей Николаев получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.
По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело находится у следственных органов для устранения недостатков.
ПроисшествияМоскваДмитрий ПортнягинАлексей Николаев
 
 
