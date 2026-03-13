https://ria.ru/20260313/zaschita-2080509612.html
Защита обжаловала запрет суда использовать интернет бизнесмену Портнягину
2026-03-13T15:41:00+03:00
происшествия
москва
дмитрий портнягин
алексей николаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_0:112:2949:1771_1920x0_80_0_0_6e7381db732f5e8f8c67151586084e19.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009779045_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e2d3755a5bbb8530c540313d684c29e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Защита предпринимателя Дмитрия Портнягина подала апелляционную жалобу на постановление суда, который запретил ему использовать интернет и сотовую связь, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
В конце февраля Тверской суд Москвы
постановил снять с предпринимателя Портнягина
электронный браслет и разрешил покидать по ночам дом, но запретил свободно пользоваться интернетом.
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление суда, в которой просим отменить запрет на использование интернета и сотовой связи", - сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в ноябре 2025 года вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Портнягин и его бизнес-партнёр Алексей Николаев
получили преступным путем. Портнягин находится под запретом определенных действий.
По делу также проходит супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняет ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей.
Сейчас уголовное дело находится у следственных органов для устранения недостатков.