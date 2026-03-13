Защита Смольянинова* заявила об отсутствии состава преступления в его деле

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Защита актера Артура Смольянинова*, которого заочно судят в России по делу о распространении фейков об армии, считает, что в его действиях нет состава преступления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года сотрудники признанного в России нежелательным интернет-издания "Новая газета Европа"*, находясь за пределами РФ, сняли видео с высказываниями актера, в которых он сообщил заведомо ложную информацию о деятельности российской армии. В январе 2023 года запись интервью была размещена в открытом доступе на видеохостинге.