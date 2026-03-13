В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП
06:26 13.03.2026
В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП
В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП - РИА Новости, 13.03.2026
В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП
Полиция задержала супружескую пару, которая подозревается в 27 случаях подставных ДТП в Приморье с ущербом свыше 5 миллионов рублей, сообщила официальный... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T06:26:00+03:00
2026-03-13T06:26:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП

В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в 27 подставных ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Полиция задержала супружескую пару, которая подозревается в 27 случаях подставных ДТП в Приморье с ущербом свыше 5 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"С апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. После этого аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. В настоящее время известно о 27 криминальных эпизодах. Причиненный ущерб составил свыше пяти миллионов рублей", - сообщила Волк в Telegram-канале.
По ее словам, супружеская пара задержана. В ходе обыска в том числе изъяты четыре автомобиля, которые, предположительно, подозреваемые использовали для организации ДТП.
Возбуждены уголовные дела статье "Мошенничество в сфере страхования". С женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, ее супруг заключен под стражу. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, отметила Волк.
ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
