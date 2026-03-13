Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/yaponiya-2080401023.html
Экономист рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть
в мире
япония
сша
ближний восток
сахалин-2
военная операция сша и израиля против ирана
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079920_0:167:2854:1772_1920x0_80_0_0_d67dc624e39dd65ab3ad5891a23e5a53.jpg
https://ria.ru/20260313/kitay-rossiya-2080284036.html
япония
сша
ближний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079920_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_e1ec9e789fdc6b9d3f9fd1809b4e6cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Япония, США, Ближний Восток, Сахалин-2, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
Экономист рассказал, когда Япония начнет закупать российскую нефть

Асадзума: Япония начнет закупать российскую нефть, как только США снимут санкции

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Япония начнет закупать российскую нефть, если США на фоне кризиса на Ближнем Востоке снимут санкции, такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал консультант по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума.
«
"Конечно будет. Ведь именно для того, чтобы покупать российскую нефть, Япония инвестировала в проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Для того, чтобы иметь возможность покупать нефть, Япония помогла с разработкой этих проектов. И если Япония вернется к своей прежней энергетической политике – это будет правильно", - сказал Асадзума.
Япония на 94% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, почти все поставки проходят через Ормузский пролив, судоходство по которому практически остановлено. Япония с 16 марта намерена выпустить 80 миллионов баррелей нефти, этот объем соответствует 45 дням обеспечения страны нефтью.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала