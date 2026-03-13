ВСУ 96 раз за сутки атаковали Курскую область

КУРСК, 13 мар - РИА Новости. ВСУ 96 раз за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбито 62 украинских беспилотника различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 12 марта до 07.00 13 марта сбито 62 вражеских беспилотника различного типа. 96 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что 10 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.
"В результате атак в селе Толпино Кореневского района пострадал работник сельскохозяйственного предприятия. В деревне Гирьи Беловского района повреждена крыша и посечена стена дома. В селе Щеголек произошло возгорание дома", - заявил глава региона.
Уточняется, что погибших нет.
