Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявили о готовности содействовать дипломатическому урегулированию конфликта, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел трёх стран.

"Считаем необходимым, чтобы в текущем конфликте на Ближнем Востоке было объявлено немедленное прекращение огня, что позволит создать реальные возможности для диалога и переговоров", - сказано в документе, опубликованном на сайте МИД Мексики

В заявлении отмечается, что разногласия между государствами должны решаться дипломатическими средствами в соответствии с принципами мирного урегулирования международных споров.

"Выражаем готовность содействовать мирным процессам, которые укрепляют доверие и позволяют продвигаться к политическому и переговорному урегулированию конфликта", - говорится в заключении коммюнике.