Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.03.2026
22:50 13.03.2026
Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
https://ria.ru/20260313/nebenzya-2080586105.html
https://ria.ru/20260313/iran-2080585472.html
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявили о готовности содействовать дипломатическому урегулированию конфликта, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел трёх стран.
"Считаем необходимым, чтобы в текущем конфликте на Ближнем Востоке было объявлено немедленное прекращение огня, что позволит создать реальные возможности для диалога и переговоров", - сказано в документе, опубликованном на сайте МИД Мексики.
Блицкриг США против Ирана провалился, заявил Небензя
В заявлении отмечается, что разногласия между государствами должны решаться дипломатическими средствами в соответствии с принципами мирного урегулирования международных споров.
"Выражаем готовность содействовать мирным процессам, которые укрепляют доверие и позволяют продвигаться к политическому и переговорному урегулированию конфликта", - говорится в заключении коммюнике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в частности, по американским базам на территории аравийских монархий.
США объявили награду десять миллионов долларов за информацию о лидере Ирана
