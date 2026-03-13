Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявили о готовности содействовать дипломатическому урегулированию... РИА Новости, 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/nebenzya-2080586105.html
https://ria.ru/20260313/iran-2080585472.html
МИД: Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
МЕХИКО, 13 мар - РИА Новости. Мексика, Колумбия и Бразилия призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке и заявили о готовности содействовать дипломатическому урегулированию конфликта, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел трёх стран.
"Считаем необходимым, чтобы в текущем конфликте на Ближнем Востоке
было объявлено немедленное прекращение огня, что позволит создать реальные возможности для диалога и переговоров", - сказано в документе, опубликованном на сайте МИД Мексики
.
В заявлении отмечается, что разногласия между государствами должны решаться дипломатическими средствами в соответствии с принципами мирного урегулирования международных споров.
"Выражаем готовность содействовать мирным процессам, которые укрепляют доверие и позволяют продвигаться к политическому и переговорному урегулированию конфликта", - говорится в заключении коммюнике.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока, в частности, по американским базам на территории аравийских монархий.