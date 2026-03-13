Бокал вина за обедом помогает в расщеплении пищи, утверждает сомелье

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Употребление бокала вина за обедом помогает в расщеплении пищи, такое мнение высказал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

"Частое употребление одного бокала вина за обедом не только не вредит здоровью, но и помогает в расщеплении пищи", - пишет "Газета.ru" со ссылкой на Зотова.

Сомелье рассказал, что относительно вреда частого употребления вина будет много мнений: с точки зрения наркологов, докторов, это считается алкоголизмом. Он также предложил посмотреть на разные культуры других стран, где, например, виноделие - давно часть культуры, где вино не считается даже алкогольным напитком, но считается продуктом питания.

"Это абсолютно нормально - выпить бокальчик за обедом. Мое мнение, если мы говорим действительно про бокал - это 150 миллилитров в сопровождении гастрономии, за едой, качественного алкоголя - это хорошо, потому что ферменты могут помочь в расщеплении. Например, если мы едим какую-то довольно тяжелую мясную пищу, красное вино тут поможет", - сказал Зотов.

Он также уточнил, что употребление алкоголя нужно чередовать с водой, чтобы снизить концентрацию отравляющих веществ.

"Любой алкоголь потом будет распадаться на отравляющие вещества, поэтому нужно помнить про водный баланс - пить не только вино, но и воду. Порция алкоголя - порция воды, таким образом мы нивелируем, снижаем концентрацию этих отравляющих веществ, потому что в разбавленном виде концентрация будет ниже. Любой алкоголь - диуретик и выводит у нас воду из организма", - добавил Зотов.