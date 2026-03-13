Песков выступил с заявлением по Венесуэле

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Венесуэла остается дружественной для России страной, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно. Конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. Они также захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их в Нью-Йорк, обвинив в причастности к "наркотерроризму". Уполномоченным главой государства стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента.