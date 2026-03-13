Песков выступил с заявлением по Венесуэле
Венесуэла остается дружественной для России страной, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2026-03-13T05:08:00+03:00
2026-03-13T05:50:00+03:00
Песков: Венесуэла остается дружественной для России страной
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Венесуэла остается дружественной для России страной, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно. Конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле. Они также захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их в Нью-Йорк, обвинив в причастности к "наркотерроризму". Уполномоченным главой государства стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента.
В марте директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин рассказал РИА Новости, что Каракас показывает настрой на развитие сотрудничества с Москвой. По его словам, это видно как и от самих властей, так и со стороны народа.