Российские ученые рассказали о резком росте популяции уток

ПЕРМЬ, 13 мар - РИА Новости. Изменение климата, очищение малых рек в городах и сокращение объемов охоты на птиц способствуют увеличению популяции уток в ряде регионов России, сообщила РИА Новости ученый пермского политеха Мария Комбарова.
Представитель вуза пояснила, что изменение климата положительно сказывается на численности уток. Также ситуации благоприятствовали меры по очистке малых рек и территорий вокруг них.
"Последние годы, когда отмечались щадящие тёплые зимы, уткам было комфортнее, было больше незамерзающих водоемов и они не так и голодали. Из-за изменений климата всё больше уток остаётся (в регионах России - ред.) на зимовку, особенно южнее Западного Урала. Мало того, они к этому уже хорошо приспособились. В отличие от перелётных, которые прилетают из жарких стран, из Египта, например, местные утки яйца откладывают раньше, птенцов выводят раньше. Если, по нашим наблюдениям, еще лет 20 назад у нас были малые реки достаточно загрязнённые: утка зачастую откладывала яйца, но они были без скорлупы. Птица садилась на кладку и раздавливала ее. Она сама пачкалась и потомства не было… Сейчас зимующие утки замечательно выводят потомство", - рассказала ученый.
По ее словам, утка очень жирная птица. Она накапливает в себе большое количество жира и экономно его расходует. И даже крепкие морозы птице не особо страшны. Она способна перенести вынужденную голодовку и даже становится более выносливой. Кроме того, уток сейчас активно подкармливают люди, убирают для них лед на водоеме, появляются специальные автоматы с кормом. Также в России снизилось количество охотников на эту птицу. Сейчас утиная охота стала дорогим развлечением, а не способом прокормить семью, как это было в 90-е, отметила ученый.
"Бить утку охотники стали меньше, что также ведет к увеличению её численности. Утка сейчас - привилегированная птица, прочно обосновавшаяся в городской среде: про неё рассказывают детям в дошкольных учреждениях, в школах. Это всё приносит свои плоды. На примере Пермского края, если в 2025 году зимующих уток оставалось 1,8 тысячи, по данным всероссийской переписи "Серая шейка", то в этом году больше, 2,4 тысячи. Пока популяция растёт", - уточнила представитель вуза.
Она добавила, что в сложившихся условиях порой не срабатывает даже естественный отбор: слабые утки выживают в условиях города, и продолжают размножаться, хотя должны были бы первыми погибать, сохраняя тем самым жизнеспособность и устойчивость популяции. Каковы будут последствия такого нарушения природных процессов в долгосрочной перспективе - пока остаётся неясным, считает ученый. Очевидно одно: бесконечный рост невозможен - в какой-то момент неизбежно птица столкнётся с ограничениями кормовой базы и мест гнездования, добавила Комбарова.
