Российские ученые рассказали о резком росте популяции уток

По ее словам, утка очень жирная птица. Она накапливает в себе большое количество жира и экономно его расходует. И даже крепкие морозы птице не особо страшны. Она способна перенести вынужденную голодовку и даже становится более выносливой. Кроме того, уток сейчас активно подкармливают люди, убирают для них лед на водоеме, появляются специальные автоматы с кормом. Также в России снизилось количество охотников на эту птицу. Сейчас утиная охота стала дорогим развлечением, а не способом прокормить семью, как это было в 90-е, отметила ученый.