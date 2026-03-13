02:27 13.03.2026
Погранпереход на острове Большой Уссурийский планируют открыть в 2028 году
Погранпереход на острове Большой Уссурийский планируют открыть в 2028 году
Дарья Буймова
© РИА Новости / Игорь Онучин
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае
Мост на остров Большой Уссурийский через реку Амур в Хабаровском крае. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Строительство погранперехода на острове Большой Уссурийский планируется закончить во втором квартале 2028 года, сообщил РИА Новости вице-губернатор Хабаровского края – руководитель представительства правительства Хабаровского края при правительстве РФ Олег Игнатов.
В среду в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ состоялась XI Международная научно-практическая конференция "Дальний Восток и Арктика: Устойчивое развитие" (Дальний Восток и Арктика-2026).
"Мы сейчас ведём работу по отсыпке дороги на остров Большой Уссурийский, работа идёт опережающими темпами. Планируется распаковать погранпереход во втором квартале 2028 года", - сообщил он.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Площадь российской части острова 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
