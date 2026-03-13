На Украине пресекли выезд из страны более ста мужчин призывного возраста

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в пятницу, что предотвратил незаконный выезд за границу более 100 мужчин призывного возраста.

Отмечается, что схему переправки мужчин через границу организовали трое украинских граждан и трое иностранцев. "Клиентов" они искали через социальные сети, стоимость их "услуг" составляла от 2 тысяч до 10 тысяч долларов. Полученные средства участники схемы, по данным следствия, конвертировали в криптовалюту через онлайн-платформу.