На Украине пресекли выезд из страны более ста мужчин призывного возраста - РИА Новости, 13.03.2026
16:32 13.03.2026
На Украине пресекли выезд из страны более ста мужчин призывного возраста
Офис генерального прокурора Украины сообщил в пятницу, что предотвратил незаконный выезд за границу более 100 мужчин призывного возраста.
в мире
украина
одесса
одесская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
В мире, Украина, Одесса, Одесская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине пресекли выезд из страны более ста мужчин призывного возраста

В Одесской области разоблачили схему переправки призывников за границу

Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины сообщил в пятницу, что предотвратил незаконный выезд за границу более 100 мужчин призывного возраста.
"Более 100 мужчин пытались незаконно выехать с Украины: в Одесской области разоблачена международная схема переправки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Отмечается, что схему переправки мужчин через границу организовали трое украинских граждан и трое иностранцев. "Клиентов" они искали через социальные сети, стоимость их "услуг" составляла от 2 тысяч до 10 тысяч долларов. Полученные средства участники схемы, по данным следствия, конвертировали в криптовалюту через онлайн-платформу.
Организатор действовал дистанционно, координируя работу сообщников из Испании. Водители доставляли мужчин к малолюдным участкам границы, после чего те несколько километров шли пешком по предоставленным инструкциям. На территории соседнего государства их встречали другие участники группы, которые обеспечивали дальнейшее сопровождение.
"Правоохранители задокументировали 33 эпизода преступной деятельности и предотвратили незаконное пересечение границы более 100 мужчинами призывного возраста", - добавили в офисе генпрокурора.
Уточняется, что трем жителям Одессы предъявлено обвинение по статье "Организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенная организованной группой". Еще трое иностранцев, действовавших дистанционно, привлекаются к ответственности правоохранительными органами Молдавии. Организатор и один из сообщников находятся в розыске - им предъявлено обвинение заочно. Еще одному участнику группы, 53-летнему жителю Одессы, по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения – содержание под стражей с залогом 10 миллионов гривен (226,5 тысячи долларов).
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
