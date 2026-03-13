Группировка "Центр" уничтожила свыше 2325 военных ВСУ и три танка за неделю

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю свыше 2325 военнослужащих ВСУ, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.