Новый усиленный удар по ВСУ: какие цели поразили ВС России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сокрушительный ответ российской армии по всем фронтам последовал за ударами ВСУ по мирным городам. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.

Сгорают до тла

Под ударом российских ВС оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", — говорится в сводке.

За последние дни были уничтожены в том числе самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.

Также ликвидированы две боевые бронированные машины HMMWV производства США и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

По разведке ВСУ

Боевые расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили передовой комплекс радиоэлектронной разведки ВСУ Azimuth.

Такое оборудование позволяет врагу обнаруживать беспилотные летательные аппараты и пеленговать их по сигналам бортовых систем, а также осуществлять мониторинг радиочастотного спектра.

"В ходе атаки дорогостоящий комплекс разведки ВСУ был полностью уничтожен", — написали на сайте Минобороны.

Диверсанты уничтожены

Операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" пресекли попытки прорыва диверсантов ВСУ в Запорожской области.

Благодаря данным, полученным в ходе воздушной разведки, было обнаружено скрытное перемещение диверсантов ВСУ на подходах к передовым позициям наших подразделений.

Операторы нанесли по ним удар, в результате которого противник был уничтожен.

БПЛА выносят вражескую технику

Не дают покоя ВСУ российские беспилотники и на других направлениях.

Подразделения войск беспилотных систем российских десантников уничтожили два танка и БМП ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР.

Операторы дронов группировки "Днепр" уничтожили вражеское орудие Д-20 на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Расчеты беспилотников группировки "Центр" поразили автомобильную и бронированную технику, а также живую силу противника на Добропольском направлении.

Операторы БПЛА группировки "Центр" нанесли удары по средствам связи ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает МО.

"Краснополь" бьет без промаха

Прекрасно проявили себя и наши артиллеристы.

Во время разведки был обнаружен узел обороны ВСУ в Запорожской области. Противник подготовил сеть глубоко оборудованных блиндажей, огневые точки, пункты управления беспилотными системами и позиции средств радиоэлектронной борьбы для длительного ведения оборонительных действий.

Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки "Восток" нанес ряд точных ударов управляемыми боеприпасами "Краснополь".

"В результате огневого воздействия были уничтожены заглубленные блиндажи, огневые точки и пункты управления беспилотными системами", — написали на сайте Минобороны.

Артиллеристы Южной группировки войск высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили замаскированный танк ВСУ на Константиновском направлении.

Авиаудар по мосту

Благодаря слаженным действиям войск беспилотных систем и авиации был уничтожен мост, служивший важной логистической цепочкой для ВСУ.

Во время ведения воздушной разведки оператор "Орлан-10" обнаружил перемещение тыловых колонн по мосту вблизи Запорожья.

Координаты были переданы на командный пункт, после чего ударом авиации мост через реку был уничтожен. Это нарушило логистику доставки материальных средств и боеприпасов противника.

А экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Южная".

Поднимались в небо и наши вертолеты. Экипаж Ка-52М уничтожил бронированную технику и личный состав ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".