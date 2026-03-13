15:25 13.03.2026 (обновлено: 16:01 13.03.2026)
Новый усиленный удар по ВСУ: какие цели поразили ВС России
Новый усиленный удар по ВСУ: какие цели поразили ВС России
Сокрушительный ответ российской армии по всем фронтам последовал за ударами ВСУ по мирным городам. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.
Новый усиленный удар по ВСУ: какие цели поразили ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Работа расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сокрушительный ответ российской армии по всем фронтам последовал за ударами ВСУ по мирным городам. О том, что поразили, — в материале РИА Новости.

Сгорают до тла

Под ударом российских ВС оказались объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
"Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", — говорится в сводке.
За последние дни были уничтожены в том числе самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.
Также ликвидированы две боевые бронированные машины HMMWV производства США и станция контрбатарейной борьбы RADA израильского производства.

По разведке ВСУ

Боевые расчеты БПЛА группировки войск "Южная" уничтожили передовой комплекс радиоэлектронной разведки ВСУ Azimuth.
Такое оборудование позволяет врагу обнаруживать беспилотные летательные аппараты и пеленговать их по сигналам бортовых систем, а также осуществлять мониторинг радиочастотного спектра.
"В ходе атаки дорогостоящий комплекс разведки ВСУ был полностью уничтожен", — написали на сайте Минобороны.

Диверсанты уничтожены

Операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки "Восток" пресекли попытки прорыва диверсантов ВСУ в Запорожской области.
Благодаря данным, полученным в ходе воздушной разведки, было обнаружено скрытное перемещение диверсантов ВСУ на подходах к передовым позициям наших подразделений.
Операторы нанесли по ним удар, в результате которого противник был уничтожен.

БПЛА выносят вражескую технику

Не дают покоя ВСУ российские беспилотники и на других направлениях.
Подразделения войск беспилотных систем российских десантников уничтожили два танка и БМП ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР.
Операторы дронов группировки "Днепр" уничтожили вражеское орудие Д-20 на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Расчеты беспилотников группировки "Центр" поразили автомобильную и бронированную технику, а также живую силу противника на Добропольском направлении.
Операторы БПЛА группировки "Центр" нанесли удары по средствам связи ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает МО.

"Краснополь" бьет без промаха

Прекрасно проявили себя и наши артиллеристы.
Во время разведки был обнаружен узел обороны ВСУ в Запорожской области. Противник подготовил сеть глубоко оборудованных блиндажей, огневые точки, пункты управления беспилотными системами и позиции средств радиоэлектронной борьбы для длительного ведения оборонительных действий.
Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки "Восток" нанес ряд точных ударов управляемыми боеприпасами "Краснополь".
"В результате огневого воздействия были уничтожены заглубленные блиндажи, огневые точки и пункты управления беспилотными системами", — написали на сайте Минобороны.
Артиллеристы Южной группировки войск высокоточным снарядом "Краснополь" уничтожили замаскированный танк ВСУ на Константиновском направлении.
Авиаудар по мосту

Благодаря слаженным действиям войск беспилотных систем и авиации был уничтожен мост, служивший важной логистической цепочкой для ВСУ.
Во время ведения воздушной разведки оператор "Орлан-10" обнаружил перемещение тыловых колонн по мосту вблизи Запорожья.
Координаты были переданы на командный пункт, после чего ударом авиации мост через реку был уничтожен. Это нарушило логистику доставки материальных средств и боеприпасов противника.
А экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки "Южная".
Поднимались в небо и наши вертолеты. Экипаж Ка-52М уничтожил бронированную технику и личный состав ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север".
Экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр".
 
 
 
