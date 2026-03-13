Костромская область может внести весомый вклад в развитие водного туризма

КОСТРОМА, 13 мар – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на межрегиональном совещании по вопросам развития внутреннего водного туризма внес ряд предложений, подчеркнув, что Костромская область может внести весомый вклад в развитие отрасли, сообщила пресс-служба администрации региона.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в пятницу провел в Костроме совещание по вопросам развития внутреннего водного туризма, в котором приняли участие представители регионов Волжского водного бассейна и федеральных органов власти. Обсуждались, в частности, вопросы водного туризма.

Патрушев подчеркнул, что привлечению туристов будет способствовать создание условий для использования маломерного флота, развитие водной инфраструктуры. На это губернатор Костромской области Сергей Ситников заметил, что Костромская область может сыграть в этом весомую роль. По его словам, в регионе активно развиваются производства водного транспорта и оборудования для него. В акватории Волги проводятся яркие событийные мероприятия, которые стали точкой притяжения для туризма.

Сергей Ситников озвучил предложения, которые могут способствовать дальнейшему развитию водного туризма. По его словам, в данном вопросе важен элемент патриотического воспитания.

"Люди, которые путешествуют по реке, вдохновляются силой, красотой нашей природы. Люди Родину начинают любить больше. У нас есть такие формы туризма, и мы видим, сколько семей, подростков интересуются им. Когда я общаюсь с командирами наших полков во время командировок, они однозначно говорят, что среди военнослужащих лучшую подготовку имеют охотники, рыбаки и туристы", - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что в развитии водного туризма нужно максимально сосредоточиться на том, чтобы желание путешествовать по реке у детей появлялось, по его словам, "с молодых ногтей".