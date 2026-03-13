ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировала двух командиров "Хезболлы" в Ливане

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что ликвидировала двух высокопоставленных командиров шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"За сутки армия обороны Израиля ликвидировала двух ключевых командиров, ответственных за ракетные обстрелы территории Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Как утверждает ЦАХАЛ, удары были нанесены по командиру ракетного комплекса подразделения "Бадр" "Хезболлах" Рахифу Али Касему и командиру подразделения по управлению огнём Мохаммаду Бакиру Ахмаду Али Малаби.
В начале марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах государства, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
