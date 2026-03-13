ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль одновременно нанес удары по Тегерану, Ширазу и Ахвазу, под удар попал в том числе подземный объект для хранения баллистических ракет, заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ утверждают, что в Тегеране израильская армия нанесла удар по центральной базе ПВО Ирана и нескольким объектам, где производилось оружие, системы ПВО и компоненты баллистических ракет. Кроме того утверждается, что в Ахвазе ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам, включая сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).