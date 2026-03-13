ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль одновременно нанес удары по Тегерану, Ширазу и Ахвазу, под удар попал в том числе подземный объект для хранения баллистических ракет, заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израильские ВВС, действуя на основе разведданных Армии обороны Израиля, завершили несколько волн ударов одновременно по инфраструктуре (Ирана - ред.)... в Тегеране, Ширазе и Ахвазе. Во время волны ударов в Ширазе на юге Ирана израильские ВВС нанесли удар по подземному объекту, используемому (Ираном - ред.)... для производства и хранения баллистических ракет, которые должны были быть запущены в сторону государства Израиль", - заявлено в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ утверждают, что в Тегеране израильская армия нанесла удар по центральной базе ПВО Ирана и нескольким объектам, где производилось оружие, системы ПВО и компоненты баллистических ракет. Кроме того утверждается, что в Ахвазе ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам, включая сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.