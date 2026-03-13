ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана - РИА Новости, 13.03.2026
10:42 13.03.2026 (обновлено: 11:47 13.03.2026)
ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана
ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана - РИА Новости, 13.03.2026
ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана
Израиль одновременно нанес удары по Тегерану, Ширазу и Ахвазу, под удар попал в том числе подземный объект для хранения баллистических ракет, заявляет Армия... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T10:42:00+03:00
2026-03-13T11:47:00+03:00
в мире
шираз
израиль
иран
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
шираз
израиль
иран
тегеран (город)
в мире, шираз, израиль, иран, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, Шираз, Израиль, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
ЦАХАЛ заявила о нанесении одновременных ударов по трем городам Ирана

ЦАХАЛ: Израиль одновременно нанес удары по Тегерану, Ширазу и Ахвазу

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль одновременно нанес удары по Тегерану, Ширазу и Ахвазу, под удар попал в том числе подземный объект для хранения баллистических ракет, заявляет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Израильские ВВС, действуя на основе разведданных Армии обороны Израиля, завершили несколько волн ударов одновременно по инфраструктуре (Ирана - ред.)... в Тегеране, Ширазе и Ахвазе. Во время волны ударов в Ширазе на юге Ирана израильские ВВС нанесли удар по подземному объекту, используемому (Ираном - ред.)... для производства и хранения баллистических ракет, которые должны были быть запущены в сторону государства Израиль", - заявлено в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ утверждают, что в Тегеране израильская армия нанесла удар по центральной базе ПВО Ирана и нескольким объектам, где производилось оружие, системы ПВО и компоненты баллистических ракет. Кроме того утверждается, что в Ахвазе ЦАХАЛ нанесла удар по командным центрам, включая сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Последствия падения иранской ракеты на севере Израиля. 13 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
На Западе поразились последствиям ударов Ирана по Израилю
Вчера, 00:59
 
В миреШиразИзраильИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
