Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
"Я не знаю. Меня это не интересует", - сказал он изданию Washington Examiner, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что военная операция против Ирана позволит ему наконец добиться признания членов Нобелевского комитета.
Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, поднималась ли эта тема в его общении с лидерами других стран.
"Нет, я не хочу говорить о Нобелевской премии", - сказал президент США.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.