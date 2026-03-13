11:37 13.03.2026
Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира
Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира. РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его больше не интересует тема получения Нобелевской премии мира.
"Я не знаю. Меня это не интересует", - сказал он изданию Washington Examiner, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что военная операция против Ирана позволит ему наконец добиться признания членов Нобелевского комитета.
Трамп также отрицательно ответил на вопрос о том, поднималась ли эта тема в его общении с лидерами других стран.
"Нет, я не хочу говорить о Нобелевской премии", - сказал президент США.
Трамп неоднократно заявлял о том, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
