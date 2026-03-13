Трамп признался, что не заставляет чиновников ходить в подаренной им обуви
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что не заставляет чиновников ходить в той обуви, которую он им подарил. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:41:00+03:00
Трамп заявил, что не заставляет чиновников ходить в подаренной им обуви
ВАШИНГТОН, 13 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что не заставляет чиновников ходить в той обуви, которую он им подарил.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в администрации, что Трамп
дарит чиновникам Белого дома, законодателям и журналистам кожаные туфли американского бренда Florsheim, превратив их в своеобразный "символ статуса" среди своих сторонников.
Журналист телеканала Fox News
Брайан Килмид в ходе интервью спросил американского лидера, действительно ли он требует от членов своего кабинета носить эту обувь.
"Нет, но это прекрасная обувь", - ответил Трамп.
Президент признался, что у многих чиновников старая обувь, и ему нравиться дарить им новые ботинки.
"Мне никогда не нравилось, когда члены кабинета приходят на работу в кроссовках. Кроссовки — это замечательно, но я не хочу, чтобы члены моего кабинета их носили. Поэтому я куплю им по паре туфель. Это подарок от Дональда Трампа", - добавил он.
В материале Wall Street Journal отмечалось, что стоимость многих моделей Florsheim составляет всего 145 долларов (около 11 тысяч рублей), что выделяет их в гардеробе Трампа, который состоит в основном из вещей люкс-сегмента.