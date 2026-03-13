В Швеции задержали россиянина-капитана танкера Sea Owl
Прокуратура Швеции задержала капитана судна Sea Owl I — гражданина России, заявило ведомство. РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T22:14:00+03:00
https://ria.ru/20260313/tanker-2080457478.html
В Швеции задержали россиянина-капитана танкера Sea Owl
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Прокуратура Швеции задержала капитана судна Sea Owl I — гражданина России, заявило ведомство.
Накануне береговая охрана перехватила шедший под коморским флагом танкер из-за якобы поддельной принадлежности. Посольство в Стокгольме
сообщило РИА Новости, что, по предварительной информации, на борту есть россияне.
«
"Прокурор принял решение задержать капитана танкера Sea Owl I по подозрению в использовании поддельных документов", — говорится в публикации.
Как уточняет ведомство, в выходные подозреваемого допросят в присутствии государственного защитника. Прокурор до 12:00 (14:00 мск) в понедельник решит, взять капитана под стражу или освободить.
На прошлой неделе шведские власти также перехватили сухогруз Caffa, шедший под гвинейским флагом. На борту находились десять россиян.