Российский танкер дрейфует в районе Лампедузы

РИМ, 13 мар - РИА Новости. Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.
На видеоролике над судном можно увидеть столб огня, который выглядит как выброс пламени из хранилища.
Как выяснил корреспондент РИА Новости по сервисам, отслеживающим трафик судов в море, между Лампедузой и Мальтой к востоку от итальянского острова без движения находится российский танкер Jupiter. Предположительно, он оказался в Средиземном море, покинув порт в Омане.
В то же время из сообщения TG1 неясно, идет ли речь о Jupiter или газовозе Arctic Metagaz, который был атакован 3 марта в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Согласно сайтам отслеживания, Arctic Metagaz находится к востоку от Мальты в стороне от Лампедузы.
Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
4 марта, 11:43