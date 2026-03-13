Российский танкер дрейфует в районе Лампедузы

РИМ, 13 мар - РИА Новости. Российский танкер дрейфует в районе итальянского острова Лампедуза к югу от Сицилии, сообщила новостная передача TG1 первого канала итальянской телерадиокомпании RAI в соцсетях.

На видеоролике над судном можно увидеть столб огня, который выглядит как выброс пламени из хранилища.