Суд объявил сроки двум украинским боевикам за терроризм в Курской области
Второй Западный окружной военный суд приговорил двоих военнослужащих из Украины к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет за совершение террористической... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T18:48:00+03:00
Суд дал 15 и 16 лет тюрьмы 2 украинским боевикам за терроризм в Курской области
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил двоих военнослужащих из Украины к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет за совершение террористической деятельности на территории Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Александр Сычугов и Сергей Мехоношин обвинялись в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ
).
"Суд приговорил Мехоношина к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.
Сычугова приговорили к 15 годам заключения, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся.
Судом установлено, что украинские боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, в 2025 году незаконно пересекали границу РФ в Глушковском районе Курской области
. Там они блокировали населенные пункты Теткино и Новый путь, наблюдали и передавали данные о действиях российских военных, запугивали мирных граждан и препятствовали их эвакуации.
Ранее по этой же статье на 18 лет был осужден еще один украинский военный Александр Горбуз. Его обвинили в блокировке и минировании территорий в населенном пункте Гуево Суджанского района
Курской области, передаче информации о российских военнослужащих и запугивании мирного населения. Горбуз также признал вину в содеянном.