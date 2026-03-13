Суд объявил сроки двум украинским боевикам за терроризм в Курской области

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил двоих военнослужащих из Украины к лишению свободы на сроки от 15 до 16 лет за совершение террористической деятельности на территории Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Александр Сычугов и Сергей Мехоношин обвинялись в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ ).

"Суд приговорил Мехоношина к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.

Сычугова приговорили к 15 годам заключения, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся.

Судом установлено, что украинские боевики, вооруженные автоматическим оружием и гранатами, в 2025 году незаконно пересекали границу РФ в Глушковском районе Курской области . Там они блокировали населенные пункты Теткино и Новый путь, наблюдали и передавали данные о действиях российских военных, запугивали мирных граждан и препятствовали их эвакуации.