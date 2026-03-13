Атаки ВСУ на компрессорные станции на Кубани не повлияли на их работу

СОЧИ, 13 мар - РИА Новости. Попытки ВСУ с помощью БПЛА атаковать газотранспортную инфраструктуру Кубани не повлияли на стабильность работы объектов, сообщили РИА Новости в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

"Зафиксированные атаки БПЛА на объекты газотранспортной инфраструктуры не повлияли на стабильность их работы. Все системы функционируют в штатном режиме", - сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что все профильные службы и компании ТЭК принимают все меры для защиты инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы объектов.

"Объекты газотранспортной инфраструктуры относятся к критически важной энергетической системе и эксплуатируются с учетом повышенных требований безопасности", - добавили в министерстве.

Как уточнили в краевом министерстве, в настоящее время нет угрозы для надежности газоснабжения и экспортных поставок.

КС "Русская" – одна из самых мощных в мире, она расположена в Анапском районе Краснодарского края и является начальной точкой поставок газа по "Турецкому потоку". Мощность станции позволяет создать давление газа, достаточное для того, чтобы без дополнительных технических средств транспортировать голубое топливо на расстояние более 900 километров.

Четыре газоперекачивающих агрегата "Казачьей" предназначены для подачи газа на КС "Русская", общая мощность КС "Казачья" составляет 100 МВт.