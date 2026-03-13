https://ria.ru/20260313/stantsiya-2080516254.html
Атаки ВСУ на компрессорные станции на Кубани не повлияли на их работу
Атаки ВСУ на компрессорные станции на Кубани не повлияли на их работу - РИА Новости, 13.03.2026
Атаки ВСУ на компрессорные станции на Кубани не повлияли на их работу
Попытки ВСУ с помощью БПЛА атаковать газотранспортную инфраструктуру Кубани не повлияли на стабильность работы объектов, сообщили РИА Новости в министерстве ТЭК
2026-03-13T16:07:00+03:00
2026-03-13T16:07:00+03:00
2026-03-13T16:07:00+03:00
краснодарский край
анапский район
вооруженные силы украины
газпром
турецкий поток
голубой поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_bd3fa6c9212a95221f7a2c30af072a39.jpg
https://ria.ru/20260312/kreml-2080203575.html
https://ria.ru/20260311/peskov-2080032392.html
https://ria.ru/20260311/gaz-2080026879.html
краснодарский край
анапский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5091070c5fe80fa90ac20a20e26013d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, анапский район, вооруженные силы украины, газпром, турецкий поток, голубой поток
Краснодарский край, Анапский район, Вооруженные силы Украины, Газпром, Турецкий поток, Голубой поток
Атаки ВСУ на компрессорные станции на Кубани не повлияли на их работу
РИА Новости: атаки ВСУ на компрессорные станции Кубани не повлияли на их работу
СОЧИ, 13 мар - РИА Новости. Попытки ВСУ с помощью БПЛА атаковать газотранспортную инфраструктуру Кубани не повлияли на стабильность работы объектов, сообщили РИА Новости в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
Обеспечивающие надежность поставок по экспортным газопроводам "Турецкий пото
к" и "Голубой пото
к" компрессорные станции "Русская", "Береговая", "Казачья" с 24 февраля подвергались атакам средствами воздушного нападения, все они были отражены, сообщал "Газпром
". ВСУ
предпринимают атаки в том числе с целью прекращения поставки газа европейским потребителям.
"Зафиксированные атаки БПЛА на объекты газотранспортной инфраструктуры не повлияли на стабильность их работы. Все системы функционируют в штатном режиме", - сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что все профильные службы и компании ТЭК принимают все меры для защиты инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы объектов.
"Объекты газотранспортной инфраструктуры относятся к критически важной энергетической системе и эксплуатируются с учетом повышенных требований безопасности", - добавили в министерстве.
Как уточнили в краевом министерстве, в настоящее время нет угрозы для надежности газоснабжения и экспортных поставок.
КС "Русская" – одна из самых мощных в мире, она расположена в Анапском районе Краснодарского края
и является начальной точкой поставок газа по "Турецкому потоку". Мощность станции позволяет создать давление газа, достаточное для того, чтобы без дополнительных технических средств транспортировать голубое топливо на расстояние более 900 километров.
Четыре газоперекачивающих агрегата "Казачьей" предназначены для подачи газа на КС "Русская", общая мощность КС "Казачья" составляет 100 МВт.
КС "Береговая" – последняя в цепочке станций на российской территории, по которой поступает газ для "Голубого потока". Она находится в горной части Черноморского побережья.